شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى يبعث رسالة شفهية لرئيس جنوب إفريقيا تتعلق بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة شفهية، إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا؛ تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وقام بنقل الرسالة المستشار بالديوان الملكي السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان، خلال استقبال رئيس جنوب إفريقيا له، اليوم الاثنين، في جوهانسبرج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.