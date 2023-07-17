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العاهل السعودى يبعث رسالة شفهية لرئيس جنوب إفريقيا تتعلق بالعلاقات الثنائية

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القاهرة - سامية سيد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة شفهية، إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا؛ تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وقام بنقل الرسالة المستشار بالديوان الملكي السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان، خلال استقبال رئيس جنوب إفريقيا له، اليوم الاثنين، في جوهانسبرج، وفقا لوكالة الأنباء (واس).

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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