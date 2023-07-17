شكرا لقرائتكم خبر عن تجار فلسطينيون بالقدس يغلقون محالهم في وجه رئيس بلدية الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق تجار فلسطينيون، في مدينة "القدس" المحتلة، اليوم الاثنين، محالهم التجارية في وجه رئيس بلدية الاحتلال ليبلغونه بأنه غير مُرحب به.



وقالت مصادر فلسطينية بمدينة القدس: إن رئيس بلدية الاحتلال في القدس اقتحم بحماية شرطة الاحتلال، مركزا تجاريا في شارع "صلاح الدين" بوسط المدينة، فما كان من التجار إلا أنهم أغلقوا أبواب محالهم التجارية في وجهه.



وأضافت المصادر أنه تجار آخرين قام آخرون بسكب "زيت" على مدخل المركز في مُحاولة لمنعه من الدخول.



وكان رئيس البلدية في زيارة للمركز التجاري لزيارة متجر إلكترونيات افتتحه مُستوطن داخل المركز التجاري، وهو ما يرفضه التجار الفلسطينيون في المركز.