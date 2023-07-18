شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان وفلسطين تبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، آخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الجانبان - خلال اللقاء، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العمانية - عمق العلاقات العمانية الفلسطينية، وموقف سلطنة عمان الثابت إزاء القضية الفلسطينية، وجهود السلطنة الإقليمية والدولية الداعمة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط.