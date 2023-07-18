شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تبحث خطط ترشيد استخدام المياه وتأثيرات تغير المناخ على الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت رئيسة مجلس الوزراء في تونس نجلاء بودن، الاثنين، في اجتماع وزاري، بقصر الحكومة بالقصبة، مسألة ترشيد استخدام المياه.

وجرى خلال الاجتماع - بحسب بيان صادر الليلة - استعراض الخطوط العريضة لخطة وزارة الزراعة والموارد المائية والصيد البحري لترشيد استخدام المياه، وتأثيرات تغيّر المناخ على الموارد المائية، وعلى الزراعة والنظم البيئية، وعلى ارتفاع مستوى سطح البحر على السواحل، كما تم التطرق إلى وضعية الموارد المائية ومستوى المخزونات بالسدود.

وتهدف الخطة المعروضة إلى ترشيد استخدام مياه الشرب، من خلال وضع برنامج لتجديد وصيانة الشبكات، وترشيد استغلال مياه الري، من خلال تنظيم الحصص لمياه الري من كل منظومة، ومقاومة ظاهرة الآبار العشوائية، وأخيرا ترشيد استهلاك المياه في المجال السياحي.

كما جرى خلال الاجتماع بحث عدد من المقترحات العمليّة الكفيلة بتنفيذ عناصر الخطة المعروضة حتى تحقق أهدافها الكبرى، انطلاقا من التصدي إلى عمليات الاعتداء على المنشآت المائية، وصولا إلى وضع خطة بمشاركة كافة الوزارات، وإعداد مشروع متكامل لتجهيز الأبنية العمومية بمُعدّات الاقتصاد في الماء، لتكون مثالا يحتذى به من قبل المستهلك.