شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أكثر من 486 ألف حاج إلى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل 486 ألفا و346 حاجا من عدة جنسيات، اليوم الثلاثاء، إلى المدينة المنورة، بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج، وذلك عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

وذكرت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة، أمس الاثنين، بلغ 26 ألفا و289 حاجا.

وفيما يخص عمليات المغادرة.. أضافت الإحصائية أنه بلغ إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم 308 آلاف و743 حاجا، وبلغ عدد المغادرين لليوم 24 ألفا و370 حاجا، غادر منهم 20 ألفا و858 حاجا من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 101 رحلة، و3496 حاجا من محطة استقبال الهجرة عبر 44 رحلة، و16 حاجا عبر محطة قطار الحرمين الشريفين على 3 رحلات.

وأشارت إلى أن عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم بلغ 177 ألفا و600 حاج من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 58%، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لليوم 2008 حجاج.