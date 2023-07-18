شكرا لقرائتكم خبر عن المركز السورى للزلازل: تسجيل 5 هزات أرضية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأوضح المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء، أن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الـ 1.09 من اليوم 5 هزات أرضية، منها 3 هزات في تركيا تراوحت شداتها بين 2.6 و3.0 درجة على مقياس ريختر، وهزة في شاطئ لواء إسكندرون بقدر 1.6 درجة.

وأشار المركز إلى أن المحطات سجلت أيضا هزة في شمال غرب اللاذقية بـ 27 كم بقدر 1.3 درجة.