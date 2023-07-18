شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" السعودية تودع آخر أفواج الحجاج المغادرين عبر ميناء جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، آخر أفواج الحجاج المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي، وقدمت لهم هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة.

وذكرت قناة "السعودية" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن عدد الحجاج بلغ 2000 حاج وحاجة من الجنسية السودانية، فيما بلغ عدد المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي 6855 حاجا وحاجة.

من جانبهم، أشاد الحجاج المغادرون بالخدمات المقدمة لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم.