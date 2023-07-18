شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع العراقي: نجاحنا في دحر الإرهاب عزز الاستقرار الإقليمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، اليوم الثلاثاء، أن نجاح بلاده في دحر الإرهاب عزز الاستقرار الإقليمي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذا الإنجاز التاريخي.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن تصريح وزير الدفاع العراقي جاء خلال استقباله وزير الجيوش الفرنسي سباستيان لوكورنو‏، حيث بحثا الأمن الإقليمي والتعاون المشترك بين البلدين.