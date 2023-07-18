شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإماراتي ووزير الخارجية التونسي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في تونس نبيل عمار، العلاقات الأخوية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما وتلبي تطلعاتهما نحو المستقبل.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء أن الوزير نبيل أطلع الشيخ محمد بن زايد، على تطورات المسار السياسي والمستجدات على الساحة التونسية.



ورحب الشيخ محمد بن زايد بالوزير التونسي، الذي نقل تحيات رئيس تونس قيس سعيد، فيما حمله الشيخ محمد بن زايد تحياته إلى نظيره التونسي وتمنياته لتونس وشعبها دوام الوفاق والاستقرار وتحقيق كل ما يتطلع نحو التنمية والازدهار.

وفى السياق نفسه، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، حرص بلاده على توثيق علاقات وروابط الأخوّة المتينة والعريقة مع الإمارات، من أجل تعزيز مجالات التعاون الثنائي وتنويعه وإثراء مجالاته، والارتقاء به إلى مستوى العلاقات السياسية المتميّزة، خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

ونقل الوزير خلال اللقاء تحيّات رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ومشاعر تقديره لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .



وأطلع الوزير التونسي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على الاصلاحات والخطوات المهمّة التي تحقّقت في تونس، مشددا على أهمية دعم الاقتصاد التونسي لاستكمال المسار التصحيحي.



وناقش الوزير التحدّيات التي تواجهها تونس داخليّا وخارجيّا، لا سيما في سياق التطوّرات الإقليمية، مشدّدا على أنّ هذه التحدّيات تتجاوز قدرة دولة بمفردها، وهو ما يحتاج إلى مزيد من التضامن والتآزر بين دولنا الشقيقة، وتضافر الجهود من أجل مواجهتها باقتدار.



وأفاد الوزير بأنّ تونس تُعوّل على قدراتها الذاتية وكفاءة أبنائها، ولكنّها بحاجة، أيضا، إلى فهم حقيقي للتطوّرات التي تشهدها من قبل الاشقاء والشركاء.



