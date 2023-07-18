شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة استفزازية للمُستوطنين الإسرائيليين في القدس القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، مساء الثلاثاء، البلدة القديمة من القدس المحتلة، بمسيرة استفزازية، رفعوا خلالها الأعلام الإسرائيلية، ورددوا هتافات مناهضة للمواطنين المقدسيين.



وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الحارات والأزقة لتأمين الحماية للمستوطنين ولتسهيل مرورهم، كما أغلقت الطريق إلى باب الأسباط أمام المصلين الخارجين من المسجد الأقصى، بسبب المسيرة.