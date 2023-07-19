شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجوى السورى يتصدى لهجوم صاروخى إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بتصدي الدفاع الجوي لهجوم صاروخي إسرائيلي. وقالت "سانا": "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق في وقت مبكر من اليوم الأربعاء".

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 00:25 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

ونشرت مواقع إخبارية سورية ورواد مواقع التواصل فيديوهات قالوا إنها لتصدي الجيش السوري للهجوم الإسرائيلي.