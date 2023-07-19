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شئون المسجد النبوى تنهى طباعة عدد من كتب العقيدة لتوزيعها على الزائرين

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القاهرة - سامية سيد - أنهت الوكالة المساعدة للبحث العلمى والمطبوعات والنشر وبالتنسيق والتعاون مع عدد من الإدارات المعنية طباعة عدد من كتب العقيدة، لتوزيعها على زائرى المسجد النبوى من خلال الإدارات بالمسجد النبوى.

وذكرت وكالة الأنباء "واس" اليوم الأربعاء، أن الوكالة تسعى لطباعة الدفعة الثانية والثالثة من الكتيبات المدعومة بأربع لغات أخرى.
وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود وكالة شؤون المسجد النبوى فى نشر وتعليم العلم الشرعي على المنهج السليم لقاصدى المسجد النبوى.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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