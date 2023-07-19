شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يقضى على 30 عنصرا من مليشيات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالى عبد الرحمن يوسف العدالة، اليوم الأربعاء، القضاء على 30 عنصرا من مليشيات حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة فى منطقة "عيل قُرع" الفاصلة بين إقليمى "شبيلى الوسطى" و"غلغدود" بوسط الصومال.

وقال المسئول الصومالى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)- إن "الجيش الصومالي قتل في عملية عسكرية 30 مسلحا من مليشيات الشباب صباح اليوم، كما تمكنت القوات المسلحة من تدمير معقل الخلايا الإرهابية هناك"، مضيفا أن "الجيش صادر أيضا، أسلحة ومعدات عسكرية فى حوزة المتطرفين".

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