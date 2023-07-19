شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودي يبعث رسالة شفهية لرئيس أفريقيا الوسطى تتصل بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة شفهية، إلى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين توادير، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.



حمل الرسالة - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، الثلاثاء المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان؛ الذي بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.



من جهته، أكد رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، معربا عن ترحيبه بعقد "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.