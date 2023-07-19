شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي: الشراكة الستراتيجية خارطة عمل لتنمية العلاقات مع فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية تمثل خارطة عمل لتنمية العلاقات العراقية الفرنسية في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة، والثقافة والتعليم، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي في العراق.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو في بغداد، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تطويرها على المستوى الأمني، ضمن نطاق التحالف الدولي، وفي إطار المشورة والتدريب لرفع أداء القوات الأمنية العراقية، والتأكيد على مواصلة التعاون الثنائي لمواصلة التدريب، والتعاون في مجال التسليح، وتبادل المعلومات.

وأشاد السوداني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - بدعم فرنسا للقوات العراقية، مشيراً إلى (اتفاقية الشراكة الستراتيجية) التي وُقّعت خلال زيارة السوداني إلى فرنسا في شهر يناير الماضي.

من جانبه، نقل وزير الجيوش الفرنسية تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الوزراء العراقي، مؤكدا استعداد الحكومة الفرنسية للتعاون مع العراق، في مجال التدريب والتسليح وتطوير القدرات، مشيرا إلى جدية حكومة بلاده في تقديم كل ما يحتاجه العراق، وتطوير الشراكات الحقيقية معه.