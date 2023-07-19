شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على طفلة حديثة الولادة داخل كيس أسود ببلدية طرابلس بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حادث مروّع شهدته بلدية طرابلس اللبنانية اليوم الأربعاء، بعدما عثر على طفلة حديثة الولادة داخل كيس أسود بالقرب من مبنى البلدية.

وتم اكتشاف الأمر عن طريق مواطن كان يمر فى المنطقة، بينما شاهد كلباً يجر كيساً سُمع بداخله أنين وعلى الفور سارع إلى أخذ الكيس ليتبيّن أن بداخله طفلة حديثة الولادة ليقوم على الفور بنقلها إلى المستشفى، ونُقلت لاحقاً إلى مستشفى طرابلس الحكومي عبر جهاز الطوارئ والإغاثة.