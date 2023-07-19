شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والكونغو تبحثان آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي، اليوم الأربعاء، مع وزير دولة بالإمارات الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، الذي يزور الكونغو حاليا، آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وتعكس زيارة الشيخ شخبوط إلى الكونغو العلاقات الوثيقة والحرص المشترك على تعزيزها ودعمها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).



وحمّل الرئيس فيلكس، الشيخ شخبوط، تحياته إلى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمنياته للإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.