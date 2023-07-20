شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: إطلاق قنبلتين دخانيتين من الجيش الإسرائيلى فى كفرشوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش اللبناني إن دورية راجلة تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت قنبلتين يدويتين في منطقة ببلدة كفرشوبا الحدودية جنوبي لبنان بمحيط مثلث بركة بعثائيل، وأكد الجيش - في بيان الأربعاء - أن إطلاق القبلتين جاء أثناء وجود دورية من مديرية المخابرات في المنطقة، من دون وقوع إصابات.

وأضاف أن وحدات الجيش تواصل اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة، وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل.

وتشهد الحدود اللبنانية- الإسرائيلية توتر منذ بداية الشهر الجارى.