شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل الشمالي، واحتجزت شابين لعدة ساعات.

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