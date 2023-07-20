شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى: القبض على 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية وضبط 346 مهاجرا غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائرى القبض على 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و346 مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان الأربعاء - أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من ١٢ وحتى ١٨ يوليو الجاري، من ضبط ٣ عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط ٥٨ تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، فضلا عن ضبط أكثر من ٢٧٠ ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ ٤٧ شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على ٣٤٦ مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.

ك ف