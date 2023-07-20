شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى كويتى: نتطلع لتعزيز التعاون وتطوير علاقات الصداقة مع جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري، تطلع بلاده إلى تعزيز وتطوير علاقات الصداقة مع دولة جنوب السودان، المستندة على تاريخ طويل أكدته ورسمته المشروعات التنموية والإنسانية التي قدمتها الكويت لجوبا منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقال الظفيري - خلال تقديم أوراق اعتماده لرئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت سفيرا محالا غير مقيم لديها، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الأربعاء - إن رئيس جنوب السودان طلب من جانبه نقل تحياته وتمنياته للقيادة السياسية الكويتية الرشيدة، مستذكرا - بكثير من التقدير - ما قدمته الكويت لشعب جنوب السودان قبل استقلاله عام 2011، مشيرا في هذا الصدد إلى ترحيب الكويت بهذا الاستقلال ومبادرتها بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. ونقل عن الرئيس سلفاكير قوله إن الكويت من أوائل الدول التي سارعت بتقديم إسهاماتها الانسانية والتنموية لشعب جنوب السودان، مشيرا إلى "حي الكويت ومستشفى الصباح ومسجد الكويت والمستشفى الذي تنوي الكويت تمويله وهو مستشفى الطفولة والامومة".

يتزامن ذلك مع الاحتفالات الوطنية والشعبية التي تشهدها جوبا بمناسبة عيد استقلالها الوطني ال 12.

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