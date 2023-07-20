شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تدين اقتحام سفارتها فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت السويد اقتحام سفارتها فى بغداد، اليوم الخميس، محملة السلطات العراقية مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية.

وذكرت وزارة الخارجية السويدية، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، "ندين جميع الاعتداءات على الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية"، مضيفة أن السلطات العراقية تتحمل مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها".. مؤكدة أن طاقم السفارة السويدية في بغداد بخير.

يشار إلى أنه اقتحم متظاهرون السفارة السويدية في بغداد، فجر اليوم، قبل أن تتعرض للحرق، احتجاجاً على موافقة حكومة السويد على تظاهرة لحرق نسخة من القرآن الكريم، فيما أدانت وزارة الخارجية العراقية حرق مبنى السفارة.