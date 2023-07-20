شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد الشاب بدر سامى ربحى المصرى "19 عاما"، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال المواجهات التى وقعت الليلة الماضية فى مدينة نابلس الواقعة شمال الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، أن هناك ثلاث إصابات أخرى بالرصاص الحي، منها اثنان في حالة خطيرة، إضافة إلى عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز، خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة الشرقية من نابلس، عقب اقتحام المستوطنين مقام يوسف الليلة الماضية.

وكان الهلال الأحمر الفلسطينى أعلن -الليلة الماضية- أن قوات الاحتلال منعت سيارة إسعاف تابعة له من الوصول إلى طفله رضيعة (12 يوما) أصيبت بالاختناق بالشديد بالغاز في منطقة الضاحية، وتم التوجه لها على الأقدام لتقديم العلاج اللازم لها، كما أصيب نحو 30 مواطنا بالاختناق.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، سيارة إسعاف، أثناء نقلها لمريض قرب مخيم بلاطة، ما أدى إلى كسر زجاجها الأمامي.

كما اقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.