شكرا لقرائتكم خبر عن مودعان يقتحمان فرع بنك ببيروت للحصول على وديعتيهما تحت تهديد بإحراقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت جمعية "صرخة المودعين" اللبنانية، أن اثنين من المودعين على الأقل قاما باقتحام فرع بنك "بيبلوس" بمنطقة سن الفيل "إحدى ضواحى بيروت الكبرى"، حاملين زجاجات بها مادة البنزين، مهددين بإحراق فرع البنك ما لم يحصلا على وديعتيهما المحتجزة في البنك، منذ بداية الأزمة المالية أواخر عام 2019.

وأكدت الجمعية- فى بيان اليوم الخميس، أن فرع بنك "بيبلوس" بسن الفيل تم اقتحامه من قبل المودعَين وسيم حاطوم الذي تبلغ وديعته 5400 دولار، وأشرف صالحة الذي تبلغ وديعته 23200 دولار. وكانت فروع لثلاثة بنوك لبنانية قد شهدت عمليات اقتحام بمناطق متفرقة بلبنان قبل يومين، فيما لوحت جمعية المصارف اللبنانية بأن البنوك لا تستطيع الاستمرار في متابعة أعمالها، وستضطر إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الاعتداءات على فروعها، داعية إلى تجنب ما لا تحمد عقباه- على حد تعبيرها- في ظل ما تتعرض له من فروع البنوك من اعتداءات تصل إلى الاعتداء على الموظفين والعملاء الموجودين داخل الفروع.

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