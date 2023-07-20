شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين من "بيت لحم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين من محافظة بيت لحم، الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مُخيم "عايدة"، واعتقلت أربعة شبان بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها. وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في المحافظة الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة وأطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت صوب الشبان.

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