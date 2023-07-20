شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد النبوى يستقبل أكثر من 245 مليون مصل ومصلية منذ بداية العام 1444هـ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المسجد النبوى أكثر من 245 مليون مصلٍ ومصلية خلال عام 1444هـ، وذلك فى أجواء روحانية، وخدمات شاملة ومتنوعة، وجهود كبيرة تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى، والجهات المشاركة والتي عملت لخدمة قاصدى المسجد النبوى.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عملت على تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة للتيسير على المصلين، وتوفير كل ما من شأنه لراحتهم، وتقديم الخدمات لهم ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

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