شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولى فاعل لوقف اقتحامات الاحتلال وجرائمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولى بسرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلى المتواصل على الشعب الفلسطينى وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى عامة وللقدس ومقدساتها والأقصى بشكل خاص.

وأدانت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم الخميس، اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين مدينة نابلس، ما أسفر عن استشهاد الشاب بدر المصري (19) عاما، وإصابة عشرات المواطنين.

وأدانت الوزارة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والمواقع والمقامات الدينية والأثرية والتاريخية في الضفة الغربية، وعمليات هدم وتسليم إخطارات بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي ترتكبها قوات الاحتلال في المناطق المصنفة "ج".

وأكدت أن هذه الانتهاكات والجرائم تندرج ضمن مخطط استعماري إحلالي توسعي يقوّض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسئولية كاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، وحذرت من مخاطرها على ساحة الصراع، وطالبت بمواقف دولية جدية لإجبار دولة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب.