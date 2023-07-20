شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تُقدم قرضًا ميسرًا ومنحة لتونس بقيمة 500 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم /الخميس/، تقديم قرض ميسر ومنحة للجمهورية التونسية بقيمة 500 مليون دولار. وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قدمت المملكة قرضًا ميسرًا ومنحة للجمهورية التونسية بقيمة 500 مليون دولار.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز