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السعودية تُقدم قرضًا ميسرًا ومنحة لتونس بقيمة 500 مليون دولار

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم /الخميس/، تقديم قرض ميسر ومنحة للجمهورية التونسية بقيمة 500 مليون دولار

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، قدمت المملكة قرضًا ميسرًا ومنحة للجمهورية التونسية بقيمة 500 مليون دولار

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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