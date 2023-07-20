شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: الإعدام لإرهابى شارك بالعديد من العمليات الإجرامية ضد القوات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة جنايات الكرخ بالعراق، اليوم الخميس، حكمًا بالإعدام بحق إرهابى كان يعمل ضمن عصابات داعش الإرهابية.

وذكر المكتب الإعلامى لمجلس القضاء - فى بيان ورد قناة السومرية نيوز - أن الإرهابى كان يعمل فى إحدى المرابطات التابعة لعصابات داعش الإرهابية وقد شارك بالعديد من الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية.

وأضاف أن الحكم بحقه يأتى استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز