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العراق: الإعدام لإرهابى شارك بالعديد من العمليات الإجرامية ضد القوات الأمنية

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة جنايات الكرخ بالعراق، اليوم الخميس، حكمًا بالإعدام بحق إرهابى كان يعمل ضمن عصابات داعش الإرهابية.


وذكر المكتب الإعلامى لمجلس القضاء - فى بيان ورد قناة السومرية نيوز - أن الإرهابى كان يعمل فى إحدى المرابطات التابعة لعصابات داعش الإرهابية وقد شارك بالعديد من الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية.


وأضاف أن الحكم بحقه يأتى استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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