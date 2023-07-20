شكرا لقرائتكم خبر عن "بريكس" تدعو لإقامة دولة فلسطينية مُستقلة عاصمتها "القدس الشرقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مؤتمر مجموعة قمة "بريكس"، الذى عقد فى عاصمة جمهورية جنوب إفريقيا، "بريتوريا"، فى ختام أعماله، اليوم الخميس، إلى إقامة دولة فلسطينية مسستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وعقد المؤتمر بمشاركة دولية واسعة من ضمنها وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وأصدر المؤتمر خلال جلساته، قرارًا خاصًا بفلسطين، دعا فيه إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى الخاصة بالقضية الفلسطينية بما فيها قرار 2334، لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى فى إطار حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.



وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الوفد الفلسطينى مع عدد من وفود الأحزاب المشاركة ومن ضمنها حزب المؤتمر الوطنى الإفريقي، والحزب الشيوعى المتحالف معه، وحزب "بهارا جانتا" الهندى الحاكم، وذلك فى إطار التنسيق معها، وإطلاعهم على الأوضاع والتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطينى من عدوان متواصل من قبل حكومة وجيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، وجرائم القتل وتدمير الممتلكات من منازل ومزارع واستيلاء على الأراضي، إلى جانب سياسة الفصل العنصرى التى تنتهجها حكومة اليمين الإسرائيلى المتطرفة.