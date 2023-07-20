شكرا لقرائتكم خبر عن مُستوطنان إسرائيليان مُسلحان يقتحمان أراضى كنيسة بالقدس ويرفضان المغادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنان إسرائيليان مُسلحان، اليوم الخميس، أراضى الكنيسة الأرثوذكسية فى "جبل صهيون" بمدينة القدس المحتلة، ووضعا أغطية على الأرض وأعلنا أنهما سيبقيان فى المكان.

ووثق مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، مستوطنين اثنين فى أراضى الكنيسة وهما يجلسان على الأرض وقد وضعها أغراضًا جلباها معهما، وعندما طالبهما مسؤول فى الكنيسة بمغادرة المكان، بدأ المستوطنان بإطلاق الشتائم والكلمات النابية والعنصرية تجاهه، وزعما أن "جبل صهيون للشعب اليهودي، وأى دقيقة أخرى تتواجدون خلالها هنا، هو نهب".