شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يجدد طلبه بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامى بعد حرق المصحف بالسويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه نائب رئيس مجلس الوزراء العراقى، وزير الخارجيَّة، فؤاد حسين بمفاتحة ممثلية العراق الدائمة فى جدة بتجديد طلب العراق بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لتدارس تكرار الإساءة للقرآن الكريم، بحسب ما أكده المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف.

ووجه نائب رئيس الوزراء العراقى بإرسال مذكرة إلى جامعة الدول العربية حول تطورات حادثة الإساءة للقرآن الكريم، مشيرا إلى الإجراءات الحكومية العراقية بشأن حادثة حرق القرآن الكريم تأتي في إطار احترام الديانات السماوية.

وأشارت الخارجية العراقية إلى أن إجراءات الوزارة جاءت عاجلة لمواجهة ظاهرة الاسلاموفوبيا، لافتة إلى أن الدبلوماسيَّة بدأت بمسار متصاعد لإجراءاتها منذ الحادثة الأولى للإساءة للقرآن الكريم، مضيفة "التزمنا مساراً ثنائياً ومتعدد الأطراف للتعبير عن حرصنا في الدفاع عن المقدسات بشكل إجرائى".