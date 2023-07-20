شكرا لقرائتكم خبر عن برى: لبنان يتطلع دوما للدعم والمؤازرة من أشقائه العرب خاصة فى المرحلة الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إن لبنان يتطلع على الدوام لدعم ومؤازرة أشقائه العرب على مختلف المستويات وخاصة فى هذه المرحلة الراهنة التى تستدعى من الجميع تعزيز ثقافة الحوار واستثمار الإرادات الصادقة بين الأشقاء العرب كأبناء وطن واحد بما يمكنهم من تجاوز التحديات التى تهدد لبنان والمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وفداً من وزراء الشباب والرياضة العرب المشاركين فى حفل افتتاح فعاليات بيروت عاصمة للشباب العربى عام 2023 برئاسة رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، وبحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الأجتماعية فى الجامعة الدكتورة هيفاء ابو غزالة ووزير الشباب والرياضة فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور جورج كلاس والسفير المصرى بلبنان الدكتور ياسر العلوى ورئيس بعثة سفارة العراق فى بيروت أمين النصراوي.



وطلب برى من وزراء الشباب العرب ان يناقشوا فى جدول أعمالهم فكره إنشاء برلمان للشباب العربي.. مضيفا "لبنان إما أن يكون بلد العرب أو لا يكون".



وعقب اللقاء، قال وزير الشباب والرياضة فى حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس إن الوفد قدم لرئيس مجلس النواب اللبنانى مشروع عمل افتتاح بيروت عاصمة للشباب العربي، مشيرا إلى أنه وجه إشارة من القلب للشباب العربى معتبرا أن لبنان لا يزال فى قلب العرب وطلب أن يبقى كل العرب فى قلب كل لبنان.