شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة التونسية للكهرباء تعلن اعتمادها القطع الدورى للتيّار لتخفيف الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى اعتماد القطع الدوري للتيّار ببعض المناطق بغرض تخفيف الأحمال على الشبكة وتفادي انقطاعات كبرى للكهرباء، وذلك تبعًا لتسجيل ذروة قياسية ثالثة في الطلب على استهلاك الكهرباء بسبب الاستعمال الكثيف للتكييف بسبب موجة الحر.

وقال مدير التعاون والاتصال بشركة الكهرباء، منير الغابري -في تصريحات للوكالة التونسية للأنباء- إن ‎موجة الحر، غير المسبوقة، التي تشهدها تونس حاليا، تسببت في ارتفاع الطلب على استهلاك الكهرباء نظرا للاستعمال الكثيف للمكيّفات. ‎

وأضاف أنه تم تسجيل ذروة قياسية ثالثة جديدة الخميس بلغت 4825 ميجاوات على الساعة 12 و 48 دقيقة، متجاوزة بذلك ما تم تسجيله سابقا بما في ذلك ذروة الاستهلاك المسجلة خلال سنة 2022، التّي قدّرت حينها ب4677 ميجاوات وذلك يوم 8 سبتمبر 2022.