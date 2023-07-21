شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين تدنيس وتمزيق نسخة من القرآن الكريم فى السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخميس، جريمة تدنيس وتمزيق نسخة من القرآن الكريم من قبل متطرف "حاقد وعنصري" في السويد، "في تعبير عن الكراهية والعنصرية تجاه الدين الإسلامي الحنيف والقرآن الكريم".

واعتبرت الوزارة -في بيان صحفي- أنّ ارتكاب هذه الجريمة "اعتداء صارخ على مبادئ حقوق الإنسان، وقيم التسامح، وقبول الآخر والديمقراطية، والتعايش السلمي بين أتباع الديانات كافة. وأكدت الوزارة أنّ "هذا العمل المشين يتناقض تمامًا مع حرية التعبير عن الرأي، ويمس بمشاعر ملايين المسلمين في العالم".

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