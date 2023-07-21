شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب مستوردى الغذاء بلبنان: لا خوف من انقطاع السلع ونحذر من التأثير السلبى على الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية بلبنان هاني بحصلي، اللبنانيين لعدم الخوف من حدوث انقطاع في إمداد لبنان لبعض المواد الغذائية عقب إعلان روسيا تعليق مشاركتها في اتّفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لوجود مصادر عالمية أخرى لاستيراد الحبوب بديلة عن أوكرانيا.

وأضاف -في بيان له اليوم- أن كميات الحبوب المصدرة من أوكرانيا إلى لبنان ليست كبيرة ولا تحتاج إلى بواخر كبيرة لشحنها وبالتالي يمكن إخراجها من موانئ غير خاضعة للأزمة. وحذر بحصلي من أن تعليق روسيا لمشاركتها في اتفاقية الحبوب سيكون له تأثير سلبي على الأسواق العالمية؛ ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات خصوصا القمح والزيوت، داعياً المسؤولين المعنيين في لبنان إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لهذا الموضوع منذ الآن.

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