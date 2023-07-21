شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القيادة الرئاسى اليمنى يحذر القوات الحوثية من تبعات اعتداءاتها العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، القوات الحوثية من التمادي في اعتداءاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، مشيدًا بدور القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية، وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد، أو مغامرات لتقويض فرص السلام.

جاء ذلك خلال اجتماعه، الخميس، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت).

ودعا مجلس القيادة الرئاسي اليمني، المجتمع الدولي إلى مغادرة حالة الصمت إزاء التعنت الحوثي، والاستجابة لتطلعات الشعب اليمني في بناء دولته العصرية وحقها الحصري في احتكار القوة، وضمان مشاركة جميع اليمنيين في صناعة المستقبل المشرق الذي يستحقونه.