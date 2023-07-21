شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 12 محافظة فى البلاد تتجاوز درجة حرارتها الـ45 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الجمعة، حالة الطقس فى البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت الى ارتفاع جديد فى درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة العراقية فى بيان نقلته "السومرية نيوز"، أن "طقس ليوم غد السبت، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل أمس فى جميع مناطق البلاد"، مبينا أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد والموصل وصلاح الدين وواسط كركوك وكربلاء المقدسة والديوانية والمثنى 46 ، والنجف الأشرف والناصرية 47، ميسان والبصرة 48".

وأشارت الى أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً حار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وبينت الهيئة ان "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً حار في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضافت ان "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً حار في جميع مناطق البلاد ، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".