شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 110 أشخاص بسبب كرات ثلج بحجم كرة التنس فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب ما لا يقل عن 110 أشخاص بعد سقوط بَرَد، كرات ثلج ، بحجم كرة التنس في منطقة بشمال إيطاليا ليل الأربعاء.

وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية إلى أنه فى عاصفة مفاجئة، سقط برد مع كرات يصل قطرها إلى 10 سم في شوارع فينيتو ، وفقًا لما ذكره الرئيس الإقليمي لوكا زايا.

قالت الحماية المدنية الإقليمية في فينيتو إن خدمات الطوارئ استجابت لأكثر من 500 مكالمة للمساعدة في أضرار الممتلكات والإصابات الشخصية.

وقام العمال بإزالة الزجاج من النوافذ المكسورة وقطع الأشجار والنباتات الأخرى التي تضررت بشدة من جراء العاصفة.

وقال زيا "موجة الطقس السيئ التي ضربت مناطقنا الجبلية ، ضربت السهول الآن أيضا ، مما أسفر عن إصابة بعض الأشخاص" ، مضيفا أن معظم الإصابات نجمت عن كسر الزجاج وانزلاق الناس فى كرات الثلج.

وكان رجلاً يبلغ من العمر 53 عامًا يركب دراجة قُتل أثناء العاصفة عندما صدمته زوجته، التى كانت تتبعه في سيارتها.

وتعانى أوروبا من تغيرات جذرية في الطقس هذا العام، حيث واجهت إيطاليا وإسبانيا واليونان حرارة شديدة لعدة أيام. سجلت العاصمة الإيطالية روما ، الثلاثاء، درجة حرارة قياسية جديدة بلغت 41 درجة مئوية.

وأطلقت جمعية الأرصاد الجوية الإيطالية على أحدث موجة حرارة اسم "سيربيروس" ، على اسم الوحش ذي الرؤوس الثلاثة الذي ظهر في جحيم دانتي وهو يحرس أبواب الجحيم. وقال لوكا ميركالي ، مدير جمعية الأرصاد الجوية الإيطالية ، لشبكة سي إن إن إن "الأرض تعاني من حمى شديدة وإيطاليا تشعر بها بشكل مباشر".

في مايو، عانت أجزاء من منطقة إميليا رومانيا في شمال إيطاليا من فيضانات قاتلة "مرة كل قرن" ، حيث فاض أكثر من 20 نهراً في المنطقة على ضفافها وتسبب في موجة من الانهيارات الأرضية.

مع تسارع أزمة المناخ التي من صنع الإنسان، من الواضح للعلماء أن الظواهر الجوية المتطرفة ستصبح أكثر تواترًا وشدة.