شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة اللبنانى يوقع مع نظيره العراقى مذكرة بشأن المشتقات النفطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتوجه وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض، اليوم الجمعة، إلى العراق، لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه اللبنانية ووزارة النفط العراقية بشأن تزويد لبنان بالمشتقات النفطية.

تأتي هذه الخطوة استكمالا للمحادثات التي أجريت مع المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والتي أسفرت عن موافقة الجانب العراقي على تمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي مع زيادة الكمية .

بالاضافة الى إبرام اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام لإستبدالها بما يناسب من المشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل انتاج الكهرباء في لبنان.

وسيتم التوقيع على مذكرة التفاهم الاولية في وزارة النفط العراقية، على أن يتم البدء فى إعداد مشاريع العقود اللازمة.