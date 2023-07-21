شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق هائل فى إحدى غابات تونس والأسباب مجهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اندلع حريق بجبل بلوطة المتاخم لجبل السرج جنوب ولاية سليانة فى تونس، وجرت عمليات التدخل من قِبل وحدات الحماية المدنية وإدارة الغابات للسيطرة على الحريق، وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأفاد مصدر أمني تونسى أن أسباب الحريق لا تزال مجهولة و أن الحريق نشب فى هكتار من الأشجار الغابية والأعشاب الجافة، لافتاً إلى أنه تمّ تسخير 4 وسائل تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة، و4 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للغابات.

ومن جهة أخرى ، طلبت السلطات الجزائرية من رعاياها الراغبين في دخول تونس لأغراض غير استعجالية تأجيل سفرهم إلى حين تراجع الحرائق في منطقة ملولة، حسبما أعلنته ولاية الطارف الحدودية مع تونس.

وقال بيان للولاية، إنه تبعا لحريق الغابة الذي تمّ تسجيله بالقرب من المعبر الحدودي أم الطبول ببلدية السوارخ، داخل التراب التونسي، تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات، منها وضع تشكيل مختلط (حماية مدنية ومصالح الغابات) مدعم للمعبر الحدودي أم الطبول مشكّل من 11 شاحنة إطفاء و30 "عون"، إضافة إلى سيارتَي إسعاف.