شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي مقتضب - أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

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