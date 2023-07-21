شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين قيام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من المصحف الشريف بالسويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الجمعة بشدة قيام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، في عمل مشين يستفز مشاعر المسلمين في أنحاء العالم ويثير التطرف والكراهية.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين، أعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام لمثل هذه الأعمال والممارسات المتكررة التي تتنافى مع كافة القيم الإنسانية وحرية الأديان والمعتقدات، مؤكدة أنها سوف تقوم باستدعاء السفير السويدي لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية تجاه استمرار السماح لبعض المتطرفين بتدنيس المصحف الشريف، وتطالبها باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تلك الممارسات المسيئة التي تخالف التعاليم الدينية، وتؤدي إلى نشر الفتنة والتعصب والتطرف.

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