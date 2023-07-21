شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد اللبنانية: بعد غد اشتداد تأثير الكتل الهوائية الحارة ودرجة الحرارة تلامس 41 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت مصلحة الأرصاد اللبنانية أن يشتد تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليًا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان، وذلك اعتبارا من بعد غد /الأحد/، مع ارتفاع إضافى وملموس بدرجات الحرارة، والتى تتخطى معدلاتها لتلامس الـ 41 درجة (فى الظل) فى الداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة فى المناطق الساحلية، مما يزيد من حدّة الشعور بالحر.



وحذرت الأرصاد اللبنانية- فى بيان اليوم /الجمعة/- من خطر اندلاع الحرائق فى مناطق الغابات، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة فى ساعات الذروة، كما نصحت بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الملابس القطنية.



وأوضحت أنه سيستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، حيث تسوء الرؤية أحيانًا خاصة خلال الفترة المسائية.



ويعانى لبنان من موجة شديدة الحرارة، مع ارتفاع نسب الرطوبة، على مدار الأسبوع الماضي.