شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع محصول القمح فى تونس بنسبة تصل إلى 60% هذا العام بسبب الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الزراعة التونسية، إن محصول البلاد من القمح تراجع هذا العام نسبة 60 % إلى 250 ألف طن بسبب الجفاف، بحسب سكاى نيوز.

ومن شأن تراجع محصول القمح أن يعمق الصعوبات المالية التى تواجهها تونس فى الوقت الذى تحاول فيه الحصول على حزمة إنقاذ دولية.

وتوقع اتحاد المزارعين فى مارس أن يكون محصول القمح فى تونس "كارثيا"، وانخفض المحصول بسبب الجفاف إلى 250 ألف طن هذا العام.

وقالت سلوى بن حديد المسؤولة بوزارة الزراعة للصحفيين إن نحو 99 بالمئة من محصول الموسم الحالى من القمح الصلد.

وبدأت السلطات قطع مياه الشرب ليلا فى مناطق بالعاصمة ومدن أخرى هذا العام للحد من الاستهلاك فى مواجهة الجفاف الشديد.

وخلال شهر يونيو الماضى، ارتفعت أسعار المواشى بقوة وتراجع أعداد قطيع المواشى فى البلاد مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب غلاء أسعار الأعلاف وحالة الجفاف.

وأرجع الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحري، أكبر منظمة تجمع المزارعين فى تونس، القفزة فى أسعار المواشى لعدة عوامل، من بينها التغيرات المناخية التى أفضت إلى ندرة الأمطار، وتراجع الأعلاف الخضراء، وارتفاع سعر الأعلاف الموردة كليا من الخارج.