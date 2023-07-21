شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تُرحب بقرار البرلمان البرتغالى الاعتراف بنكبة الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بقرار البرلمان البرتغالى، الاعتراف بالنكبة التي حلت بالشعب الفلسطينى عام 1948، وتعبيره عن تضامنه مع الشعب الفلسطينى.

واعتبرت الوزارة - في بيان صحفي - أن القرار تعبير صحيح عن تضامن البرتغال مع نكبة الشعب الفلسطيني، والمستمرة منذ 75 عامًا، كما أنه خطوة أولى نحو تقدم الحكومة البرتغالية باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين.



كما اعتبرته انتقالاً للتضامن الدولي نحو مزيد من القرارات التي تعتبر النكبة الفلسطينية مأساة إنسانية، وجب اعتمادها من قبل دول العالم، والاعتراف بها على هذا الأساس، باتجاه معالجة آثارها وتبعاتها المستمرة طوال العقود الماضية.



وتوجهت الوزارة لأعضاء البرلمان البرتغالي بالشكر لمتابعتهم الوضع الفلسطيني بشكل دائم، وكونهم السباقين في اعتماد مثل هذا القرار المندد بالنكبة، والمطالب بتسليط الضوء على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وخرق الاحتلال الفاضح للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وفي حثه حكومة لشبونة على اتخاذ مواقف أكثر وضوحًا وقوة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بما ينسجم مع قرارات الامم المتحدة، وصولاً للاعتراف بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة والشعب الفلسطينى.