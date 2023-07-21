شكرا لقرائتكم خبر عن النقل التونسية: تأخر مواعيد رحلات المترو يعود لارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة نقل تونس، إن التأخير فى مواعيد رحلات خطوط المترو جاءت بسبب موجة الحرّ.



وقدمت الشركة - فى بيان لها اليوم - اعتذارا عن هذه التأخيرات فى المواعيد فى الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن تكرّر الأعطال الفنية جاء نتيجة تواصل ارتفاع موجة الحرّ وتقادم أسطول العربات الذى أدّى إلى اضطراب مواعيد الرحلات.



وأكدت الشركة أنّ الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة يؤدى إلى سير العربة ببطء أو توقفها؛ ذلك لأن الحرارة تؤثر مباشرة على الأنظمة الإلكترونية وعلى كيفية عملها ما يتسبب فى تكرّر الأعطال.