شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تبحث مع مالى سبل تسهيل إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدّاخليّة التونسي كمال الفقى بمقرّ الوزارة مع سفير جمهوريّة مالى بتونس موسى ساى، وضع المواطنين الماليّين المُقيمين بتونس بصفة قانُونيّة وكذلك المُتواجدين منهم بطريقة غير نظاميّة، وسبل تقديم مزيد من دعم الإجراءات في إطار التعاون الثنائي لتسهيل عودتهم إلى بلادهم. واستعرض الطرفان - بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم /الجمعة/- وضع التّعاون القائم بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالمجالات التى تجمع اختصاصات الوزارتين في البلدين.

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