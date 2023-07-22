شكرا لقرائتكم خبر عن قوة إسرائيلية تغتال شابًا فلسطينيًا وتعتقل آخر فى عملية خاطفة بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اغتالت قوة إسرائيلية، الليلة، شابًا فلسطينيًا، وأصابت آخر بالرصاص قبل اعتقاله، الجمعة، وذلك بعد استهداف سيارة كانا يستقلانها في بلدة "سبسطية" شمال غرب محافظة "نابلس" شمال الضفة الغربية المُحتلة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، في تصريح، إن طواقم الهلال الأحمر نقلت جثمان شهيد، بعد أن أعدمته قوات الاحتلال بالرصاص، وهو في سيارة كان يستقلها برفقة شاب آخر أصيب بالرصاص، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال.