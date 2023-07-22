شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء احتجاجا على حرق القرآن وعلم العراق بالدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام في العراق فجر اليوم السبت، بأن المئات من المتظاهرين بدأوا بالتوافد أمام المنطقة الخضراء في بغداد احتجاجا على حرق القرآن والعلم العراقي في الدنمارك. وذكر وسائل الإعلام أن منصات تابعة للتيار الصدري دعت المتظاهرين للتجمع أمام المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الدنماركية. وأضاف أن قوات الأمن العراقية نصبت حواجز لمنع وصول المتظاهرين إلى داخل المنطقة الخضراء.

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